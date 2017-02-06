«Новапорт» стал акционером сервиса доставки товаров через границу Grabr

Аэропортовый холдинг «Новапорт» стал миноритарным акционером сервиса Grabr, рассказал Forbes Роман Троценко, владелец 50% «Новапорта». По словам сооснователя Grabr Дарьи Ребенок, «Новапорт» инвестировал в сервис $0,5 млн. Какую именно долю в Grabr получил холдинг, стороны не раскрывают. По словам Троценко, участие «Новапорта» в проекте не ограничится инвестициями, его аэропортовый холдинг станет «провайдером услуг Grabr».

У «Новапорта» максимум возможностей для out-door продвижения сервиса в России, добавила Ребенок. Она рассчитывает, что федеральная аэропортовая сеть позволит осуществить быстрый выход в регионы и охватить больше потенциальных пользователей Grabr.

Grabr был запущен 1 января 2016 г. в США, однако 50% заказов приходится на российский рынок, отмечал в мае ТАСС. Сервис объединяет путешественников из разных стран. Идея состоит в том, что пользователь сайта может заказать товар из-за границы у путешественника, который сейчас находится в интересующей его стране и готов его доставить в багаже. При этом заказать можно лишь тот товар и в тех объемах, которые разрешены законодательством страны получателя заказа. Перевозчику полагается вознаграждение.

Основатели Grabr — Ребенок и ее муж Артем Федяев — познакомились с Троценко в начале 2016 г., когда искали инвесторов, отмечает Forbes. По словам Ребенок, тогда бизнесмен «взял тайм-аут, чтобы посмотреть, как Grabr будет развиваться на протяжении года», и в конце ноября решил вложиться в проект.

В мае 2016 г. $1 млн в Grabr вложили совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Константин Николаев и продавец антикварной мебели Григорий Бальцер.