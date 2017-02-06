UCP в апелляции заявил о намерении урегулировать спор с «Транснефтью»

Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 13 марта рассмотрение жалобы UCP на решение первой инстанции по вопросу дивидендов АК «Транснефть» за 2013 г., сообщили «Интерфаксу» в суде.

Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин уточнил, что на заседании суда по апелляции UCP в понедельник истец подал ходатайство об отложении рассмотрения дела и заявил о намерении урегулировать спор.

«Нами были подготовлены новые предложения по урегулированию спора, в связи с чем мы подали ходатайство в суд об отложении рассмотрения дела. "Транснефть" против отложения не возражала, и суд перенес заседание на 13 марта, чтобы дать возможность сторонам урегулировать спор», - подтвердила управляющий директор UCP Ирина Ланина.

«Компания "Транснефть" не стала возражать против такой возможности, так как к настоящему моменту был выигран не только суд первой инстанции по размерам дивидендов 2013 г., но и ряд других исков, инициированных UCP. В этой ситуации мы считаем возможным выслушать предложения UCP по урегулированию спора», - пояснил Демин.

Ранее суд отклонил иск UCP к «Транснефти» о взыскании недополученных, по мнению фонда, дивидендов за 2013 г. в 100 млн руб. UCP считает, что размер дивидендов на привилегированные акции не может быть ниже, чем на обыкновенные.