Суд отклонил иск UCP к «Транснефти» об изменениях в уставе о выплате дивидендов

Арбитражный суд Москвы отклонил иск UCP Ильи Щербовича к «Транснефти» об изменении устава компании в части прав владельцев привилегированных акций на получение дивидендов только за год, сообщил корреспондент «Интерфакса» из суда.

Фонд UCP подал иск к «Транснефти» о признании недействительным решения собрания акционеров в части распределения чистой прибыли по результатам 2015 г. По мнению истца, собрание акционеров 30.06.2016 «не вправе было выплачивать дивиденды на обыкновенные акции до выплаты в полном размере дивидендов по привилегированным, что является прямым нарушением закона об акционерных обществах».

В ноябре 2016 г. суд отклонил другой иск UCP к «Транснефти», от которой истец требовал доплатить в качестве дивидендов за 2013 г. 100,95 млн руб.

«Мы выразим свое отношение к решению суда после ознакомления с мотивировочной частью, - заявила управляющий директор UCP Ирина Ланина. - Мы интерпретировали летние изменения в уставе "Транснефти" как незаконный запрет владельцам префов на получение промежуточных дивидендов. Если суд подтвердит, что имелось в виду совсем другое и наши права не были нарушены, то мы не будем возражать. Нас такие официальные пояснения суда устроят».