Суд отклонил иск UCP к «Транснефти» на 100 млн рублей

Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск UCP Industrial Holdings ltd. (Британские Виргинские острова) к АК «Транснефть» на 100 млн руб., сообщает «Интерфакс» из суда.

Представитель UCP заявил «Ведомостям»: «Мы уверены в своей правоте. Решение не вступило в силу, мы будем подавать апелляцию».

Истец потребовал взыскать с ответчика недополученные, на его взгляд, дивиденды за 2013 г. — 84,7 млн руб. упущенной выгоды, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. По мнению истца, согласно закону и решению о выпуске привилегированных акций «Транснефти», если дивиденды по ним меньше, чем по обыкновенным, сумма должна быть увеличена до сопоставимой. В «Транснефти» ранее называли несостоятельными претензии фонда UCP.