Футбольный клуб «Томь» не нашел денег для игры в премьер-лиге

Руководство футбольного клуба «Томь» не смогло найти финансирование, которого бы хватило для выступления в премьер-лиге, сообщил вице-губернатор Томской области, член совета директоров клуба Чингис Акатаев. Ранее клуб отказалась финансировать «Роснефть», напоминает «Интерфакс». Найти равнозначную замену этому спонсору «Томь» не смогла.

«Для участия в премьер-лиге усилий наших партнеров не хватит. Задача для "Томи" - играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) из расчета бюджета в 500 млн руб. Это нормальный бюджет, не самый маленький для команд ФНЛ», - сказал Акатаев. За 2016 г. у клуба образовалась задолженность в 460 млн руб., в том числе по налогам.

По его словам, перед командой поставлена задача - хорошо завершить текущий сезон. «Удастся выйти из зоны вылета - это хорошо, если нет, то мы трагедии из этого не делаем», - добавил чиновник.

Из-за финансовых трудностей игроки и персонал клуба «Томь» не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба из-за долгов по налоговым платежам, напоминает «Интерфакс». Из-за долгов по зарплатам основного состава клуб выражал готовность доиграть сезон с помощью команды-дубля. В конце декабря руководство «Томи» пообещало выплатить долги в I квартале 2017 г., но из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил клубу регистрировать новых игроков.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.