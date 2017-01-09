Передача футбольного клуба «Динамо» инвесторам провалилась

В канун Нового года – 29 декабря президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» принял оферту ВТБ. За символический 1 рубль общество выкупит у госбанка 74,99% акций АО «ФК «Динамо-Москва». Но ВТБ обязался в течение трех лет после сделки оказывать спонсорскую поддержку всем профессиональным клубам и самому обществу «Динамо», сообщило ВФСО.

Ранее председатель ВФСО Владимир Стржалковский говорил, что в этом году бюджет ФК «Динамо-Москва» будет сокращен на 60%. Если исходить из оценки Sports.ru, то бюджет клуба в следующем сезоне будет чуть больше $20 млн. Около половины ранее обещал предоставить клубу ВТБ. Остальное удастся привлечь за счет новых спонсоров, надеется Стржалковский. По итогам 24 игр «Динамо-Москва» занимает 1-е место в ФНЛ. Впрочем, даже в случае возвращения команды в премьер-лигу ждать увеличения бюджета и покупки новых игроков не стоит, предупреждал Стржалковский.

Так завершилось двенадцатилетка, в которой ФК «Динамо» принадлежал коммерческим структурам – Алексею Федорычеву, ВТБ и в какой-то момент чуть было не достался братьям Борису и Аркадию Ротенбергам. Почему же в итоге команда оказалась у разбитого корыта? Клуб никогда не умел жить по средствам и оказался тяжелой обузой для инвесторов.

Первый инвестор

«Для меня футбол – хобби, а не бизнес», – рассказывал в середине 2000-х гг. проживающий в Монако бизнесмен, президент Fedcominvest Алексей Федорычев. В 2004 г. торговец зерном, серой и удобрениями неожиданно для всех стал владельцем футбольного клуба «Динамо». ВФСО безвозмездно передало структурам Федорычева 70% акций клуба в обмен на обещание погасить долги и помочь с финансированием. Искать инвестора клубу пришлось не от хорошей жизни. В 2004 г. «Динамо-Москва» остановился в шаге от вылета в первую лигу, заняв 13-е место, у клуба копились долги по зарплате, не было денег на покупку игроков.