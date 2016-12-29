«Динамо» согласилось купить у ВТБ 74,99% акций футбольного клуба за рубль

На внеочередном заседании президиума центрального совета Всероссийского спортивного общества «Динамо» принято решение о покупке у ПАО «ВТБ» 74,99% акций АО «ФК «Динамо». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу общества. Решение было принято единогласно. Сумма сделки составит 1 руб. ВТБ и общество «Динамо» подпишут трехлетний договор о спонсорстве, который «предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов», говорится в сообщении.

Сейчас «Динамо» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), куда вылетело из премьер-лиги по итогам предыдущего сезона.

2 декабря «Ведомости» со ссылкой на председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского писали, что сумма сделки будет символической - 1 руб. Одним из условий сделки станет выкуп банковской группой ВТБ доли ВФСО в проекте «ВТБ арена парк» для погашения долгов клуба. «Динамо» задолжало банку более 5 млрд руб., а общие долги клуба оцениваются приблизительно в 11 млрд руб. Позднее сделку одобрили наблюдательный совет ВТБ и Федеральная антимонопольная служба.