Ростуризм исключил из реестра девять компаний

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров девять компаний, так как они не создали фонды персональной ответственности в соответствии с требованием закона, передает «Интерфакс».

В частности, членство в ассоциации «Турпомощь» не продлили «Интертранстур», «МПЛ», «Гермес-тур», «Джет сет спортс», «Гуд тайм», «Путешествия без границ», «Миракль», «Шар тревел», «Мави групп». Как отмечает Ростуризм, эти компании не подавали заявлений о выходе из ассоциации.

Двадцать компаний направили заявления о выходе из «Турпомощи» («Пегас туристик МСК», «Пегас Уфа», «Пегас Казань», «Пегас СПБ», «ТО Корал тревел центр», «Оператор выходных туров САНМАР», «Русский экспресс. Северо-Запад», «Натали турс», «Эксклюзив трэвел» и ряд других). Они также будут исключены из реестра и перестанут работать в сфере выездного туризма.