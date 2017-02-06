Россельхознадзор запретил ввоз более 37 тонн белорусской говядины

Россельхознадзор запретил ввоз более 37 тонн говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях Белоруссии, передает ТАСС. Партии мяса были в неудовлетворительном санитарном состоянии, помимо этого на мясе отсутствовали ветеринарные клейма.

«В период с 4 по 6 февраля 2017 г. в пунктах принятия уведомлений "Красный Камень" (Брянская область) и "Красная горка" (Смоленская область) запрещен ввоз более 37 тонн мяса говядины, выработанной белорусскими ПТУП "Любанский КООППРОМ" (Минская область) и ОАО "Могилевский мясокомбинат", - уточнили в ведомстве.

С поставляемых туш были срезаны ветеринарные клейма, подтверждающие качество и пригодность мяса для пищевой переработки. Специалисты Россельхознадзора выявили, что с туш были удалены поврежденные участки. Само мясо имело неудовлетворительное санитарное состояние: в нем содержались сгустки крови, что говорит о нарушении технологии производства.

В Россельхознадзоре отметили, что, несмотря на нарушения, на грузы имелись соответствующие сертификаты ветеринарной службой Белоруссии.

С 6 февраля запрещены поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии из-за реэкспорта продукции украинского и европейского производства. Россельхознадзор считает, что Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.