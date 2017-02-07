Взаимодействие России и Белоруссии в сфере АПК идет конструктивно – Дворкович

Взаимодействие министерств России и Белоруссии в сфере АПК идет очень конструктивно, сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«В наших взаимоотношениях с Белоруссией много проблемных моментов. Но подчеркну, что взаимодействие на рабочем уровне, на уровне министерств сельского хозяйства, служб, которые занимаются санитарным контролем, ведется очень конструктивно. Те проблемы, которые есть, открыто обсуждаются, иногда дольше, чем хотелось бы, но тем не менее открыто», – сказал он.