Ценовой диапазон IPO «Детского мира» сужен до 85–87 рублей за акцию – «Интерфакс»

Коридор цены размещения в рамках IPO «Детского мира» сужен до 85-87 руб. за акцию - это финальный ориентир цены размещения, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, знакомый с деталями сделки.

Книги заявок на акции компании по новому диапазону переподписаны на весь запланированный объем размещения, включая опцион банков-организаторов на доразмещение, сказал собеседник агентства.

Завершить сбор заявок организаторы планируют во вторник в 16.00 по Лондону (19.00 мск). Накануне источник «Интерфакса» сообщал, что ценовой коридор размещения сужен до 85-90 руб. с 85-105 руб. за акцию.

О намерении провести IPO «Детский мир» объявил 16 января. Организаторы размещения – Credit Suisse, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, букраннеры – «Сбербанк CIB» и UBS Investment Bank. Сделку планируется закрыть в феврале 2017 г., говорил представитель «Системы».