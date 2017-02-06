Ценовой диапазон IPO «Детского мира» изменен до 85–90 рублей за акцию – «Интерфакс»

Коридор цены размещения в рамках IPO «Детского мира» изменен до 85-90 руб. с 85-105 руб. за акцию, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, знакомый с деталями размещения.

Книги заявок на акции компании подписаны на весь запланированный объем размещения по новому диапазону, сказал собеседник агентства.

Завершить сбор заявок организаторы планируют во вторник в 16.00 по Лондону (19.00 мск).

Ранее ритейлер сообщил, что ценовой диапазон составил 85–105 руб. за акцию, таким образом, весь бизнес крупнейшей российской сети магазинов детских товаров оценен в 62,8–77,6 млрд руб.

О намерении провести IPO «Детский мир» объявил 16 января. Организаторы размещения – Credit Suisse, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, букраннеры – «Сбербанк CIB» и UBS Investment Bank. Сделку планируется закрыть в феврале 2017 г., говорил представитель «Системы».