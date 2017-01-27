«Система» продаст 22,6% «Детского мира», РКИФ – 10% при размещении всего объема IPO и реализации опциона

АФК «Система» снизит долю в капитале «Детского мира» в ходе IPO до 50% плюс 1 акция при условии, что инвесторы выкупят весь предложенный объем, а банки-организаторы полностью реализуют опцион, говорится в проспекте к IPO ритейлера (есть в распоряжении «Интерфакса»).

Сейчас у «Системы» 72,57% (536 314 100 акций), ожидается, что она продаст 166 814 099 акций (с учетом опциона на доразмещение), что соответствует 22,6% капитала «Детского мира».

Исходя из ценового диапазона, который объявил ритейлер (85-105 руб. за акцию), «Система» может получить за свой пакет 14,2-17,5 млрд руб.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) может сократить долю с 23,1 до 13,1%. Две структуры РКИФ - Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited - могут продать до 36,95 млн акций каждая, что в сумме соответствует 10% акций «Детского мира». В итоге РКИФ может получить 6,3-7,7 млрд руб.

Около года назад РКИФ заплатил «Системе» 9,75 млрд руб. за 23,1% акций ритейлера. Исходя из суммы сделки, «Детский мир» тогда был оценен в 42,2 млрд руб.

Крупнейшим миноритарным акционером «Детского мира» является его гендиректор Владимир Чирахов, сейчас ему принадлежит около 1,8% (13,3 млн акций). Он может продать до 3,3 млн акций (0,45%) и снизить свою долю примерно до 1,3%.

Часть своих акций также планируют продать представители «Системы» в совете директоров «Детского мира» Кристофер Алан Бакстер и Валентин Корчунов. В результате их доли сократятся до 0,65% с 0,9% и до 0,8% с 1%. Часть акций «Детского мира», которые принадлежат им в настоящее время, они получили в начале прошлого года за успешную сделку с РКИФ.

В целом доли топ-менеджеров и членов совета директоров «Детского мира» сократятся до 2,84% с 3,78% - при условии размещения всего объема и реализации опциона банками.