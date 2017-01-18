«Сбербанк CIB» оценил «Детский мир» в 98–118 млрд рублей в ходе подготовки IPO

Sberbank CIB, один из организаторов IPO ритейлера «Детский мир», оценил компанию в 98-118 млрд руб., сказали «Интерфаксу» два источника в банковских кругах.

По их словам, эта оценка содержится в отчете «Сбербанка CIB» к IPO «Детского мира».

Ритейлер в понедельник официально объявил о намерении провести IPO.

Ожидается, что размещение пройдет на Московской бирже. Продающими акционерами в ходе IPO выступят АФК «Система» (ей принадлежит 72,6% акций), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - через инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента «Детского мира» и «Системы».