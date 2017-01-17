Любая российская компания не под санкциями готова для IPO – ВТБ

Практически любая российская компания, не находящаяся под западными санкциями, может сейчас легко разместить свои акции на рынке, заявил ТАСС первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Соловьев, который возглавляет инвестиционное подразделение ВТБ, таким образом прокомментировал намерение крупнейшего российского продавца игрушек и товаров для детей «Детский мир» в ближайшее время провести первичное размещение акций (IPO).

«Любая несанкционная компания сейчас может легко разместиться», – сказал Соловьев, подчеркнув, что в данный момент существует «окно возможностей» для российских компаний.

IPO "Детского мира", по мнению аналитиков, должно стать важным сигналом для российского рынка. Вслед за "Детским миром" о размещении акций могут объявить и другие непубличные торговые компании, работающие в России.