Путин ратифицировал соглашение с Турцией по газопроводу «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметил ранее официальный представитель российского кабмина по данному вопросу, статс-секретарь - заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин, соглашение «предусматривает создание благоприятной нормативно- правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода».

При этом, подчеркнул Сентюрин, новый газопровод не позволит полностью отказаться от транзита голубого топлива через Украину, но поможет «значительно снизить связанные с этим риски».

Все необходимые разрешения для начала строительства газопровода получены, говорил 27 января замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2016 г. холдинг закончил создание в России мощностей для подачи газа в трубопровод «Турецкий поток», готовность российской стороны для поставок составляет 100%. По его словам, во второй половине 2017 г. начнется укладка газопровода в Черном море.

Соглашение по «Турецкому потоку» было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 г. После ратификации обеими сторонами оно вступит в силу на 30 лет с перспективой продления на последующие пятилетние периоды. Турецкая сторона в конце 2016 г. уже уведомила Россию о том, что необходимые внутригосударственные процедуры завершены.

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию. Мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м газа. Первая нужна для поставок на турецкий рынок, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. За реализацию соглашения будут отвечать ПАО «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» (Botas) с турецкой стороны.