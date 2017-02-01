Совет Федерации ратифицировал соглашение о «Турецком потоке»

Совет Федерации 1 февраля ратифицировал соглашение с Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток». Как сообщает «Интерфакс», вице-спикер палаты Ильяс Умаханов отметил, что ратификация документа дает важный политический сигнал для полноформатного восстановления российско-турецких отношений.

Соглашение «предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода», заявил представляющий в парламенте проект представитель правительства, статс-секретарь - заместитель министра энергетики Юрий Сентюрин. Как передает ТАСС, он напомнил, что «Турецкий поток» предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также «для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам российского газа на территорию государств Европейского союза после 2019 г.». Сентюрин добавил, что газопровод не позволит полностью отказаться от транзита голубого топлива через Украину, но поможет «значительно снизить связанные с этим риски».

Все необходимые разрешения для начала строительства газопровода получены, говорил 27 января замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2016 г. холдинг закончил создание в России мощностей для подачи газа в трубопровод «Турецкий поток», готовность российской стороны для поставок составляет 100%. По его словам, во второй половине 2017 г. начнется укладка газопровода в Черном море.

Соглашение по «Турецкому потоку» было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 г. После ратификации обеими сторонами оно вступит в силу на 30 лет с перспективной продления на последующие пятилетние периоды. Турецкая сторона в конце 2016 г. уже уведомила Россию о том, что необходимые внутригосударственные процедуры завершены.

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию. Мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м газа. Первая нужна для поставок на турецкий рынок, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. За реализацию соглашения будут отвечать ПАО «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» (Botas) с турецкой стороны.