Госдума ратифицировала соглашение с Турцией по «Турецкому потоку»

Госдума на заседании в пятницу ратифицировала соглашение с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток».

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию. Мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м газа. Первая нужна для поставок на турецкий рынок, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. За реализацию соглашения будут отвечать ПАО «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» (Botas) с турецкой стороны.

8 декабря сообщалось, что «дочка» «Газпрома» South Stream Transport заключила контракт на строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток» со швейцарской Allseas Group. Подрядчик получил также опцион на укладку второй нитки морского участка, сообщили «Газпром» и Allseas.

Финансировать строительство морской части газопровода «Газпром» будет сам, говорил ранее в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления компании Алексей Миллер. В 2016 г. концерн планирует потратить на проект 23,5 млрд руб., следует из меморандума еврооблигаций. Строительство всей морской части может обойтись «Газпрому» в лучшем случае примерно в $5–7 млрд, если компания профинансирует проект самостоятельно, оценивал младший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.