«Фосагро» рассматривает возможность увеличения free float

Потенциальный интерес к увеличению free float у «Фосагро» есть, заявил гендиректор компании Андрей Гурьев, оставив без комментариев слухи о готовящемся SPO компании.

Отвечая на вопрос, имеет ли смысл «Фосагро» увеличивать количество акций в свободном обращении, он сказал: «Без привязки (к слухам об SPO) имело бы». «Я рассматриваю все варианты, которые могут положительно сказаться на капитализации компании», - добавил он.

Гурьев подчеркнул, что «Фосагро» довольна своей позицией в индексе MSCI, но может и улучшить ее. «Мы считаем, что выглядим хорошо в этом индексе, можем быть только лучше», - сказал он.

Отвечая на вопрос, могут ли контролирующие акционеры потенциально снизить свою долю в компании ниже 50%, Гурьев отметил: «Наверное, можем». «Потенциально ничего нельзя исключать», - добавил он, заметив, что у компании есть группа контролирующих акционеров. «Операционный контроль над компанией и так сохранится», - подчеркнул Гурьев.

«Фосагро» в ближайшие дни может начать SPO, сообщил в понедельник источник «Интерфакса», знакомый с планами компании. Параметры возможной сделки - продающих акционеров и объем пакета - он не уточнил.