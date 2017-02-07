Последняя партия урана из России прибыла в Иран

Иран получил последнюю партию 149 т уранового концентрата из России, сообщил во вторник иранский телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на иранскую Организацию по атомной энергетике.

По словам представителя ведомства, 31 т уранового концентрата доставлена в город Исфахан.

Согласно подписанной в июле 2015 г. сделке по иранскому атому, Иран имеет право обогащать уран до уровня 3,5% и продавать его за пределами страны в рамках усилий по развитию программы по мирному атому. С момента заключения сделки Иран импортировал 359 т уранового концентрата.