Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2018 год

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 г. с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с.

При этом EIA оставило неизменным прогноз добычи в текущем году, ее уровень составит 9 млн б/с.

EIA также улучшило прогноз цен на нефть на текущий год. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 г. составит $53,46 за баррель (предыдущий прогноз - $52,5 за баррель). Прогноз цен на 2018 г. был повышен на $1 до $56,18 за баррель.

Brent, по прогнозам экспертов, будет стоить в среднем $54,45 за баррель в текущем году и $57,18 - в следующем, что также немного выше ожидавшегося ранее уровня.