Забастовка в аэропортах Берлина привела к отмене рейсов

Забастовка сотрудников берлинских аэропортов «Тегель» и «Шенефельд» уже привела к серьезному нарушению авиационного сообщения, пишет Deutsche Welle. Организатором акций протеста стал профсоюз Verdi, члены которого требуют, в частности, повышения заработной платы для 2000 работников наземного обслуживающего персонала с 11 до 12 евро в час.

В связи с забастовками были отменены порядка 140 авиарейсов - более 110 в «Тегеле» и более 20 в «Шенефельде». Так, акции протеста затронули маршруты из германской столицы в Лиссабон, Лондон, Стамбул и Осло. Согласно онлайн-расписанию аэропортов, некоторые рейсы в направлении России, в том числе в Санкт-Петербург, задерживаются.

Кроме того, профсоюз призвал устроить акции протеста работников других аэропортов - в Гамбурге и Штутгарте. Ожидается, что забастовка в берлинских аэропортах продлится до 11 часов вечера среды.