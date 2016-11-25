Пилоты Lufthansa решили бастовать и в субботу

Пилоты Lufthansa решили продлить забастовку на субботу, акция протеста затронет дальнемагистральные рейсы, передает Reuters. Акция, организованная профсоюзом Vereinigung Cockpit (VC), продолжается со среды. За два дня из-за нее были отменены около 1800 рейсов, она затронула интересы более чем 315 000 пассажиров. Бастующие добиваются повышения зарплат.

Первоначально профсоюз планировал провести 24-часовую стачку. Затем забастовка трижды продлевалась.

В пятницу из-за акции будут отменены 830 рейсов на короткие и средние расстояния, объявила Lufthansa, это чуть более четверти общего объема рейсов в сутки. Большая часть дальних перелетов останется в расписании. Однако в субботу профсоюз объявил, что забастовка затронет как раз дальнемагистральные рейсы и могут быть отменены все такие полеты с вылетом из аэропортов Германии.

24 ноября гендиректор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что если авиакомпания уступит требованиям пилотов, она не выживет. Поэтому менеджменту придется переждать забастовку и продолжить экономить средства.