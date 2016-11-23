Lufthansa отменила 13 рейсов в Россию на 24 ноября

Германская авиакомпания Lufthansa отменила 7 из 10 рейсов в Москву, запланированных на четверг, 24 ноября, а также все шесть рейсов в Санкт-Петербург из-за забастовки пилотов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика, которое поступило сегодня в ТАСС.

«В четверг, 24 ноября, в соответствии со специальным расписанием, которое было разработано на период забастовки, будут отменены все шесть рейсов в Санкт-Петербург. А из 10 рейсов в/из Москвы будет выполнено три. Также будут затронуты рейсы из Москвы, вылетающие в пятницу, 25 ноября, два из 10 будут отменены», - сообщили в компании.

Пассажиры, чьи рейсы были отменены из-за забастовки, имеют возможность бесплатно поменять дату вылета или отменить бронирование, отмечает Lufthansa.

К забастовке, которая началась сегодня, ранее призвал профсоюз Vereinigung Cockpit, который представляет интересы сотрудников авиакомпаний. Организация требует внесения изменений в существующие тарифные соглашения, в частности увеличения зарплаты на 22% в течение пяти лет для пилотов Lufthansa, ее «дочки» Germanwings, а также грузового подразделения Lufthansa Cargo.

В результате забастовки компания была вынуждена отменить все запланированные на 23 ноября рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В частности, были отменены три рейса из Франкфурта в столицу и обратно, а также два рейса из Мюнхена в Москву и обратно. Также не были выполнены два рейса из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно и один рейс из Мюнхена и обратно.