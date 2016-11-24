Lufthansa отменит в пятницу более 800 рейсов из-за забастовки пилотов

Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG планирует отменить в пятницу свыше 800 рейсов, сообщает в четверг немецкое издание «Штерн» со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации пресс-службы, изменения в графике затронут около 100 000 пассажиров на 830 рейсах малой и средней дальности.

В четверг президент компании Карстен Шпор заявил, что Lufthansa может прекратить существование, если выполнит требования бастующих пилотов профсоюза Cockpit повысить зарплаты.

Lufthansa в минувшие среду и четверг уже отменила порядка 1900 рейсов, или 40% общего числа, что затрагивает интересы 215 000 пассажиров.

Пилоты Lufthansa проводят уже 14-ю забастовку за время тарифного спора с руководством компании, тянущегося уже два года. Повышения зарплат в Lufthansa не было уже около пяти лет, в связи с чем профсоюз требует увеличения окладов пилотам более чем на 20%, что соответствует ежегодному росту на 3,66%.