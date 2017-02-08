Mail.ru Group купила Delivery Club

Mail.ru Group завершила приобретение у foodpanda 100% сервиса заказа и доставки еды Delivery Club, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Стоимость сделки, о которой было объявлено в ноябре 2016 г., составляет $100 млн, часть суммы в размере $90 млн была выплачена в течение ноября, остальные средства - в начале 2017 г., сообщили «Интерфаксу» в компании.

Mail.ru Group отмечала, что после закрытия сделки консолидирует Delivery Club в финансовой отчетности и будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе.

Сервис для заказа и доставки еды Delivery Club был запущен в 2009 г. В настоящее время к нему подключено около 4500 ресторанов, а количество заказов за день достигает 20 000. Основная доля заказов приходится на мобильное приложение, при этом доля за последние три года выросла в 2,7 раза до 72%.

По данным, которые приводила Mail.ru, по итогам первого полугодия 2016 г. выручка сервиса составила 296 млн руб., другие финпоказатели не раскрываются.