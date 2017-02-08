Швейцарский трейдер «Роснефти» допущен к торгам экспортными фьючерсами на нефть Urals

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа допустила швейцарское трейдинговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading S.A. к участию в организованных торгах в категории члена биржи - нерезидента, сообщается на сайте СПбМТСБ.

В соответствии с данным статусом Rosneft Trading S.A. может участвовать в торгах во всех секциях биржи, в частности в секции срочного рынка СПбМТСБ, где осуществляются торги поставочными фьючерсными контрактами на нефть Urals FOB Primorsk.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель «Роснефти», для трейдингового подразделения «было важно зарегистрироваться в качестве потенциального покупателя на СПбМТСБ, основной сырьевой торговой площадки России». «Являясь производителем и потребителем сырья, "Роснефть" зарегистрировала для участия в торгах Urals не только московское, но и женевское подразделения», - сказал он.

Rosneft Trading стала второй компанией с иностранной юрисдикцией, которую СПбМТСБ допустила к торгам поставочными фьючерсными контрактами на нефть Urals. В конце 2016 г. Omega Funds Investment Limited была допущена к торгам экспортным фьючерсом на российскую нефть Urals как временный член секции - нерезидент. Omega Funds Investment ltd., зарегистрированная на Кипре, осуществляет, в частности, брокерские и трейдинговые услуги.