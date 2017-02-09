«Фосагро» назвала параметры SPO

Группа «Фосагро» сообщила, что разместила в рамках SPO 5,828 млн акций (4,5% уставного капитала компании) по 2550 руб. за бумагу. Акции продала Adorabella Limited, бенефициарами которой являются экс-сенатор Андрей Гурьев, зампред совета директоров компании, и члены его семьи. Продающий акционер намеревается использовать часть выручки от продажи акций для покупки 3,497 млн акций (2,7% капитала) «Фосагро» у миноритария компании Игоря Антошина по той же цене с учетом расходов на конвертацию и иных расходов, цитирует «Прайм» сообщение «Фосагро».

Днем ранее Adorabella Limited заявила о намерении продать до 5% акций компании на открытом рынке. На Лондонской бирже в среду этот пакет стоил $300 млн. Цена одной акции – $15,3. Организаторы SPO ориентируют потенциальных участников на цену 2500–2600 руб. за акцию, сообщал накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник. В среду одна акция «Фосагро» на Московской бирже стоила 2700 руб.

«Фосагро» не получит какой-либо выручки от продажи, сообщала накануне компания.

После продажи и дополнительной продажи акций Андрей Гурьев и члены его семьи будут владеть 43,66% акций «Фосагро», его жене Евгении будет принадлежать еще 4,82%, сообщает «Прайм». Ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко будет принадлежать 14,54% акций, Игорю Антошину – 11,88%. В свободном обращении будет находиться 25,1% акций «Фосагро» (ранее – 20,6%).

Организаторами SPO стали Bank of America Merrill Lynch, Citi, «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал». Структуры Гурьевых, Антошин и Литвиненко договорились о периоде запрета на продажу длительностью 90 дней в отношении акций компании, находящихся в их собственности. Кроме того, «Фосагро» согласилась не осуществлять продажу собственных акций в течение такого же периода времени.