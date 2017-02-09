«Северсталь» разместит конвертируемые еврооблигации на $250 млн

« Северсталь» готовит две параллельные сделки на рынках капитала – размещение долларовых еврооблигаций индикативного объема и бондов, конвертируемых в GDR, на сумму до $250 млн, сообщила в четверг компания.

Кипрская «дочка» «Северстали» Abigrove Limited планирует разместить пятилетние облигации на сумму до $250 млн, конвертируемые в GDR металлургического холдинга.

«Северсталь» выступит гарантом по этим бондам.

Цена конвертации будет рассчитана с премией к рынку от 25 до 35%. Полугодовой купон, как ожидается, составит от 0 до 0,5%. Цена размещения будет определена в четверг.

Кроме того, с 10 февраля компания проведет серию встреч с инвесторами в США и Европе, по итогам которых планирует разместить долларовые евробонды со сроком обращения пять лет.

Организаторами этой сделки назначены Citi, JPMorgan, ING и SG CIB.