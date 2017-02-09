Произошел взрыв на АЭС по Франции: риска радиационного заражения нет

9 февраля около 10.00 произошел взрыв на атомной электростанции во французском Фламанвиле у берегов Ла-Манша, сообщает издание Ouest-France со ссылкой на свои источники. По предварительным данным, могут быть раненые. Взрыв произошел в машинном зале. В префектуре заявили, что нет никакого риска радиационного заражения.

Источники в пожарной службе говорят, что после взрыва на АЭС произошел пожар, но это случилось «вне ядерной зоны». На место происшествия отправлен усиленная бригада медиков, как бывает, когда пострадал не один человек, а несколько, отмечает Ouest France.