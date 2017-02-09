В «Роснефти» готовились к провокациям, заказанным «структурами Ходорковского»

Акцию незарегистрированной партии «Другая Россия» у центрального офиса «Роснефти» удалось пресечь, потому что была информация о готовящихся провокациях, заказанных структурами экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, сообщили «Интерфаксу» в «Роснефти». В среду вечером у здания были задержаны другороссы при попытке повесить баннер «Капитализм - дерьмо». К утру всех задержанных из полиции отпустили.

«Эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского», - цитирует «Интерфакс» представителя компании. Акцию другороссов пресекли в результате совместных действий службы безопасности компании и оперативных подразделений ФСБ и МВД России. «21 января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Тогда им удалось заблокировать двери офиса, сжечь вывешенные у входа знамена корпорации, водрузить на их место флаги Советского Союза и скрыться до прибытия полиции», - напоминает управление информационной политики компании.

Ходорковский прокомментировал эти утверждения в Twitter.

12 активистов незарегистрированной партии были задержаны у офиса «Роснефти» на Софийской набережной поздним вечером 8 февраля. Они собирались повесить на здании баннер, разбросать листовки с обвинениями в адрес топ-менеджмента компании и потребовать национализации нефтегазовой отрасли. Как рассказал «Медиазоне» один из руководителей партии Александр Аверин, трое активистов успели залезть на крышу здания, прилегающего к офису «Роснефти», но баннер вывесить не успели. Среди задержанных было трое несовершеннолетних, в ОВД «Якиманка» за ними приезжали родители.

Как сообщил утром в «Живом журнале» Аверин, на задержанных были составлены протоколы о нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.