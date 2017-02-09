EDF: Инцидент на АЭС во Фламанвиле начался с пожара

Взрыв на АЭС во Фламанвиле - это серьезная технологическая авария, но не радиологический инцидент, заявил AFP чиновник местной префектуры Оливье Мармьон. Он подтвердил, что на месте происшествия пять человек пожаловались на плохое самочувствие, туда выезжали экстренные службы и выяснили, что серьезных травм там никто не получил. Ранее сообщалось, что пять человек госпитализированы с симптомами отравления. Взрыв и пожар на станции случились около 10 утра, это произошло вне ядерной зоны.

В машинном отделении АЭС произошло возгорание, вызвавшее взрыв, цитирует BFM TV пресс-релиз энергетической компании EDF. Огонь немедленно начала тушить местная пожарная служба. Вызванные на место пожарные из префектуры по прибытии констатировали, что пожар потушен, заверяет компания. Она также сообщила, что инцидент произошел вне ядерной зоны станции и угрозы радиационного заражения нет.

После взрыва один из реакторов станции приостанавливался. В 11.00 было объявлено, что авария ликвидирована.

АЭС на берегу Ла-Манша была запущена в 1986 г. Два ее действующие энергореактера мощностью в 1300 МВт каждый были построены в 80-х гг. Сейчас рядом строится третий, работы отстают от графика, экологи организуют против строительства массовые акции протеста, отмечает ВВС. Reuters со ссылкой на представителя EDF сообщил, что к этой стройке инцидент не имел никакого отношения.

Французский регулятор в сфере атомной безопасности ASN сослался на недостаточную информацию и от комментариев отказался.