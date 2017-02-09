Цены на бензин в России за неделю выросли на 9 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 30 января по 5 февраля - выросли на 9 коп. и составили 36,9 руб. за литр, цены на дизтопливо снизились на 4 коп. до 37,55 руб. за литр. С начала года бензин подорожал на 1%, дизельное топливо - на 2,2%, сообщается в материалах Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 6 февраля составила 33,77 руб. (на 30 января - 33,68 руб.), Аи-92/Аи-93 - 35,64 руб. (35,63 руб.), Аи-95 и выше - 38,85 руб. (38,78 руб.).

За прошедшую неделю в 44 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Казани - на 1,3%, Нальчике - на 1,1%.

Снижение цен на бензин на 0,7% зафиксировано в Архангельске, на 0,3% - в Симферополе и на 0,2% - в Иркутске.

В Москве бензин подорожал на 0,2%, Санкт-Петербурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 33,9 до 37,1 руб. за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,79 до 41,4 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) стоил от 35 руб. до 36,29 руб., марки Аи-95 и выше - от 37,9 до 40,24 руб. за литр.