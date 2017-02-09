«Онэксим» рассматривает возможность продажи части доли в UC Rusal - Reuters

Группа «Онэксим» бизнесмена Михаила Прохорова может продать часть доли в UC Rusal. Об этом сообщили в пятницу, 9 февраля, агентству Reuters два банковских источника и один источник в отрасли.

Один из банковских источников отметил, что «Онэксим», владеющий 17,02%, раздумывает о продаже около 5% в UC Rusal.

«Онэксим» отказался предоставить комментарий агентству. UC Rusal пока не прокомментировал эту информацию.

До сих пор рынок ждал продажи «Онэксимом» 12% акций UC Rusal. Купить эту долю за $700 млн собирался Sual Partners. Вексельберг даже обещал, что сделка будет закрыта в октябре, но пока этого не случилось.

Возникли сложности, рассказывали «Ведомостям» пять источников, близких к разным акционерам UC Rusal. Сделки «вообще может и не быть», говорил один из них. Причин несколько, в том числе, та, что с лета, когда стороны начали диалог о сделке, UC Rusal подорожала почти вдвое. По летней цене «Онэксим» продавать бумаги не готов, говорили «Ведомостям» два источника, близких к разным акционерам UC Rusal.

Ранее в пятницу стало известно, что UC Rusal ведет переговоры с банками о продаже до 20% новых акций на Лондонской бирже. Об этом, в частности, сообщали Bloomberg и Reuters со ссылкой на два источника каждый. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров о потенциальной сделке, уточнял, что речь может идти о продаже GDR на 20% акций компании.

Возможно, размещение 20% в Лондоне – первый шаг для выхода «Онэксима» из UC Rusal, поделился с «Ведомостями» своим мнением бывший топ-менеджер одной из компаний – акционеров UC Rusal, а также топ-менеджер одного из инвестбанков.