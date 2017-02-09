UC Rusal может продать 20% акций на Лондонской бирже

UC Rusal ведет переговоры с банками о продаже до 20% новых акций на Лондонской бирже, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на два источника каждый. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров о потенциальной сделке, уточняет, что речь может идти о продаже GDR на 20% акций компании. На закрытие Гонконгской биржи, где сейчас торгуются акции компании, такой пакет стоил $1,7 млрд.

Представитель UC Rusal эту информацию комментировать отказался. Так же поступили его коллеги из Sual Partners (владеет 15,8% акций компании) Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore (8,75%). Представители других акционеров UC Rusal – En+ Олега Дерипаски (48,13%) и «Онэксима» Михаила Прохорова (17,02%) – пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

Сейчас уставный капитал UC Rusal состоит из 15,2 млрд акций, а объявленный капитал – 20 млрд бумаг. Решение о размещении объявленных акций по уставу компании принимает совет директоров, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Одобрения собрания акционеров для этого ему не требуется. Таким образом, совет директоров может своим решением разместить дополнительно до 4,8 млрд акций, или до 24% от увеличенного уставного капитала.

В совете директоров UC Rusal 18 мест. Половина занята представителями En+ Олега Дерипаски и менеджерами самой UC Rusal, шесть кресел у независимых директоров, два – у представителей Sual Patners и еще одно – у представителя «Онэксима».

Пока совет директоров не обсуждал размещение бумаг в Лондоне. Менеджмент будет рекомендовать сделку, если переговоры с банками завершатся успешно, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что UC Rusal активно привлекает средства для снижения долга. На конец III квартала 2016 г. чистый долг компании составлял $8,3 млрд, соотношение этого показателя к EBITDA – 3,5. В этом году компании нужно выплатить кредиторам около $800 млн.

Если UC Rusal получит за 20% акций $1,7 млрд и все деньги направит на погашение кредитной задолженности, то чистый долг компании снизится на 20% до $6,6 млрд.

Если размещение состоится, то после допэмиссии 20% акций доля крупнейшего акционера UC Rusal – En+ Олега Дерипаски – снизится с 48,13% до 40,11%, его партнеров – «Онэксима» Михаила Прохорова – до 14,18% с 17,02%, Sual Partners– до 14,18% с 15,8%, Glencore – до 7,3% с 8,75%. Зато доля акций в свободном обращении вырастет в 2,5 раза – с 10,05% до 25%.

До сих пор рынок ждал другой сделки – продажи «Онэксимом» 12% акций UC Rusal. Купить эту долю за $700 млн собирался Sual Partners. Вексельберг даже обещал, что сделка будет закрыта в октябре. Но пока этого не случилось.

Возникли сложности, рассказывали «Ведомостям» пять источников, близких к разным акционерам UC Rusal. Сделки «вообще может и не быть», говорит один из них. Представители Sual Partners и «Онэксима» от комментариев отказались.

Причин несколько. С лета, когда стороны начали диалог о сделке, UC Rusal подорожала почти вдвое, объясняли два собеседника «Ведомостей». По летней цене «Онэксим» продавать бумаги не готов, говорят два источника, близких к разным акционерам UC Rusal. Будет ли повышать предложение Sual Partners, собеседники не сказали.

Возможно, размещение 20% в Лондоне – первый шаг для выхода «Онэксима» из UC Rusal, считает бывший топ-менеджер одной из компаний – акционеров UC Rusal, а также топ-менеджер одного из инвестбанков.