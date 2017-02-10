СД UC Rusal не рассматривал размещение 20% акций на Лондонской бирже

Совет директоров UC Rusal не обсуждал вопрос о размещении 20% акций на Лондонской бирже. «В связи с сообщениями в СМИ компания отмечает, что совет директоров не рассматривал и не обсуждал какое-либо размещение своих акций на Лондонской бирже», — говорится в пресс-релизе компании.

Ранее Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что UC Rusal ведет переговоры с банками о продаже до 20% новых акций на Лондонской бирже. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров о потенциальной сделке, это подтвердил. 9 февраля на закрытие Гонконгской биржи такой пакет стоил $1,7 млрд.