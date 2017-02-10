Акции «Детского мира» начали вторичные торги на уровне 90 рублей против 85 рублей при IPO

Акции крупнейшего в российского ритейлера товаров для детей «Детского мира» начали вторичные торги на уровне 90 руб. за бумагу против 85 руб. на IPO. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена размещения была установлена на уровне 85 руб. за акцию, это нижняя граница ценового диапазона, который первоначально составлял 85-105 руб., а в ходе формирования книги заявок дважды сужался - до 85-90 руб. и 85-87 руб. за акцию. Цена IPO соответствует капитализации компании в размере 62,8 млрд руб.