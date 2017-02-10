Акции «Детского мира» упали ниже цены первичного размещения

Акции «Детского мира» упали ниже цены первичного размещения (IPO) в 85 руб. на рекордно высоких оборотах, следует из данных Московской биржи.

К 11.59 мск акции «Детского мира» снижались к цене IPO на 1,6% до 84,65 руб. При этом индекс ММВБ снижался на 0,42%. Объем торгов акциями ритейлера к текущему моменту составляет порядка 1,37 млрд руб., что ниже, чем у Сбербанка, акции которого традиционно считаются наиболее ликвидными бумагами.

«Детский мир» в середине января официально заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 85-105 руб. за бумагу. В среду, 8 февраля, ритейлер сообщил, что в рамках IPO размещает акции по 85 руб. за бумагу.

Акционеры компании продали 216,515 млн акций (29,3% капитала ритейлера), а в случае реализации опциона дополнительного размещения объем продажи составит 247,912 млн акций (33,55% капитала).

Объем предложения составляет 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона или 18,4 млрд без него.