Минпромторг снова предложил запретить госзакупки иностранной мебели

Минпромторг снова предложил запретить госзакупки иностранной мебели ради поддержки отечественных производителей. Как передает ТАСС, об этом 10 февраля на совещании по лесоперерабатывающей промышленности заявил руководитель ведомства Денис Мантуров. О том, что ведомство разработало такие поправки в решения правительства, ранее сообщалось в сентябре 2016 г.

10 февраля Мантуров сказал, что его ведомство направило в правительство проект нормативного документа о запрете на закупки импортной мебели для государственных, региональных и муниципальных нужд. По его словам, это поддержит российских производителей, чьи мощности в настоящее время загружены в среднем на 40-50%. «И тем самым они готовы возместить весь выпадающий в результате запрета объем, оцениваемый примерно в 30-40 млрд руб. в год», - указал министр.

Проект «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в сентябре был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В перечень мебели, которую нельзя будет закупать за рубежом, в частности вошли: кухонная мебель, мебель для офисов, матрасы, диваны, мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, стенные панели, напольные панели (включая ламинат, паркет) и т. д. В пояснительной записке Минпромторга говорилось, что за последние 20 лет российская мебельная промышленность модернизировалась, обзавелась импортным оборудованием, которое позволяет делать мебель не хуже заграничной. В ведомстве также отмечали, что ежегодный объем производства мебели в России на протяжении трех последних лет составляет около 140 млрд руб. По данным Минэкономразвития, ежегодный объем закупок мебели и иной продукции деревообработки для государственных и муниципальных нужд за аналогичный период составляет около 30 млрд руб.