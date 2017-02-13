UCP отозвал иск к «Транснефти»

Инвестиционный фонд UCP Ильи Щербовича отказался от иска к «Транснефти» с требованием предоставить документы о сделках «Транснефти» во время девальвации рубля, передает РБК со ссылкой на управляющего директора UCP Ирину Ланину. «Иск стал неактуальным и непринципиальным в свете последних событий, и мы его отозвали», – сказала она.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство дела, сообщается на сайте суда.

Источник, близкий к UCP, сказал РБК, что происходит процесс урегулирования «споров между «Транснефтью» и акционерами». «Сама компания занимается старыми деривативными сделками, в частности, пытается через суд оспорить сделку со Сбербанком. В этой ситуации юристы UCP решили, что не имеет смысла дальше требовать документы», – сказал он.

Убытки «Транснефти» из-за операций на финансовом рынке с 2014 г. и в течение девяти месяцев в 2015 г. составили 150 млрд руб., сообщали в UCP. В этой связи инвестиционный фонд требовал информацию о проведенных сделках. Запрос «Транснефти» инвестиционный фонд направлял трижды и, не получив документов, обратился в суд. Кроме того, убытками «Транснефти» от финансовых операций интересовались Росимущество и Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ).

Всего за 2016 г. UCP подал пять исков к «Транснефти». Два из них касались запросов документов о финансовых сделках, еще в двух UCP требовал от «Транснефти» увеличить размер дивидендов за 2013 и 2015 гг. И в последнем фонд оспаривал изменения в уставе «Транснефти». Как полагает UCP, изменения ограничивали владельцев привилегированных акций в правах на промежуточные дивиденды.

В начале февраля в UCP заявили, что фонд планирует урегулировать спор с «Транснефтью» по дивидендам за 2013 г. мировым путем. В связи с этим фонд попросил суд перенести рассмотрение дела. Суд согласился с прошением, и заседание было перенесено на 13 марта.