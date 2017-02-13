ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России до 11,03 млн баррелей в день в 2017 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз по добыче нефти в России на 20 000 баррелей в день в 2017 г. по сравнению с январским прогнозом: до 11,03 млн баррелей в день, говорится в февральском докладе организации.

В январе ОПЕК прогнозировала снижение добычи нефти в России в текущем году на 30 000 баррелей в день по сравнению с 2016 г. - до 11,05 млн баррелей в день.

Добыча нефти в России в январе сократилась на 120 000 баррелей в день - до 11,19 млн баррелей в день, говорится в докладе. При этом, по оценке ОПЕК, добыча нефти в России в прошлом году выросла на 0,25 млн баррелей в день по сравнению с 2015 г. - до 11,08 млн баррелей в день.