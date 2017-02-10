МЭА: ОПЕК соблюдает договоренность о сокращении добычи

Страны ОПЕК и еще 13 государств 30 ноября 2016 г. договорились с начала этого года сократить добычу на 1,8 млн б/с

Страны ОПЕК в целом соблюдают соглашение о сокращении добычи нефти, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА). Добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 1 млн баррелей в сутки, до 32,1 млн б/с.

После выхода доклада котировки нефти скачком выросли: около 12.00 мск 10 февраля Brent подорожала с $55,6 до $56,25 за баррель.

Страны ОПЕК и еще 13 государств 30 ноября 2016 г. договорились с начала этого года сократить добычу на 1,8 млн б/с. При этом входящие в картель страны должны были сократить добычу на 1,2 млн б/с до 32,5 млн б/с. Таким образом, за первый месяц действия соглашения ОПЕК уже выполнила его на 90%. «Текущее сокращение добычи оказалось одним из самых резких в истории картеля <...> Некоторые производители, в том числе Саудовская Аравия, сократили добычу больше, чем требуется. Снижение производства частично компенсировано добычей Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по сокращению добычи», - пишет МЭА.

Россия обещала снизить добычу на 300 000 б/с, а все остальные страны – еще на 258 000 б/с. Пока первые январские данные показали снижение добычи Россией на 100 000 б/с, Оманом - на 45 000 б/с. Однако добыча стран, не связанных соглашением, растет: МЭА прогнозирует рост добычи в Бразилии, США и Канаде на 750 000 б/с в 2017 г. Это означает, что суммарная добыча стран вне ОПЕК в текущем году вырастет примерно на 400 000 б/с, предсказывает агентство.

Вместе с тем МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 200 000 б/с до 98 млн б/с. «Если сокращение добычи пойдет как в январе, баланс мирового спроса и предложения нефти приведет к необходимости отбора накопленных резервов нефти в объеме 600 000 б/с», - пишет агентство. Однако МЭА напоминает, что накопленные в мире запасы очень велики и это вряд ли скажется на цене нефти, которая остается на уровнях $55 за баррель с декабря. «Рынок, учитывая высокий уровень резервов, неопределенность сокращения добычи ОПЕК и поведения других стран, остается в режиме ожидания», - резюмирует МЭА.