Правительство Украины готовится объявить режим ЧП в энергетике

Правительство готовится принять решение о введении чрезвычайного положения в энергетике, если блокада поставок угля с Донбасса не прекратится в ближайшие дни. Об этом заявил и. о. гендиректора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на заседании антикризисного энергетического штаба.

По словам Ковальчука, в настоящее время запасы угля антрацитовой группы - 842 000 т, а среднесуточное потребление угля - 30 000 т. «Этих запасов хватит в среднем на 40 дней», - уточнил он. При этом Ковальчук подчеркнул, что «при полной остановке поставок угля антрацитовой группы из Донбасса запасов хватит от 14 до 100 дней в зависимости от запасов конкретной ТЭС, даже при условии введения чрезвычайного положения».

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что ведомство уже подготовило постановление о чрезвычайном положении в энергетике. «Мы подготовили распоряжение о временных чрезвычайных мерах на рынке электроэнергии и в ближайшее время будем вносить его на рассмотрение правительства», - отметил он. Министр также предупредил, что положение в украинской энергетике будет кризисным уже через 14 дней. «Через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых напряжений в объединенной энергосистеме», - констатировал Насалик.