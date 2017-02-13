Киев назвал импорт из России единственной альтернативой углю из Донбасса

Прямой импорт электроэнергии из России либо поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицита антрацитового угля на Украине в связи с блокадой их поставок из Донбасса. Об этом заявил в понедельник, 13 февраля, в эфире телеканала «112 Украина» министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован [другими странами] по апрель месяц. Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки - эти две альтернативы», - приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в понедельник Насалик заявил, что минэнерго Украины подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях. Документ «в ближайшие часы» будет внесен на рассмотрение правительства, напоминает «Прайм».

В настоящее время запасы угля антрацитовой группы - 842 000 т, а среднесуточное потребление угля - 30 000 т. Таким образом, в зависимости от режимов потребления этих запасов хватит в среднем на 40 дней. Между тем начала кризисных ситуаций в энергетике стоит ожидать уже через 14 дней, пишет ТАСС со ссылкой на слова Насалика.