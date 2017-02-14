Бумаги UC Rusal в Гонконге дешевели на 4,16% после продажи части пакета «Онэксима»

Котировки UC Rusal на Гонконгской бирже на утро вторника снизились на 4,16%, до 3,92 гонконгского доллара, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. В ночь на вторник стало известно, что «Онэксим» продал 3,32% акций UC Rusal за $240 млн. Как сообщал «Ведомостям» представитель одного из организаторов размещения, «Ренессанс капитала», дисконт к цене закрытия на Гонконгской бирже составил 9%.

Книга заявок на бумаги UC Rusal была открыта в понедельник утром. Сообщалось, что «Онэксим» хотел продать 2,5% акций за $200 млн – по рыночной цене. Также была возможность увеличить пакет до 3,75%, говорилось в материалах, разосланных инвесторам. Но к вечеру цену пришлось снизить с 4 до 3,7 гонконгских доллара за бумагу и продлить на час срок приема заявок. К закрытию книги число участников расширилось. Подтвердили покупку пара крупных клиентов, рассказывал источник «Ведомостей», близкий к одному из участников размещения.

«Онэксим» планировал продать 5% акций, говорили источники «Ведомостей», близкие к разным акционерам UC Rusal. Но после сообщений о возможном SPO UC Rusal решено было не пугать инвесторов, поэтому предложение было снижено, говорил источник, близкий к одному из участников размещения.