«Онэксим» продал 3,32% акций UC Rusal за $240 млн. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель одного из организаторов - «Ренессанс капитала». Дисконт к цене закрытия на Гонконгской бирже составил 9%. Представитель второго организатора «ВТБ капитала» на вопросы не ответил. Получить комментарий представителя «Онэксима» пока не удалось

Книга заявок на бумаги UC Rusal была открыта сегодня утром. «Онэксим» хотел продать 2,5% акций за $200 млн - по рыночной цене. Также была возможность увеличить пакет до 3,75%, говорилось в материалах, разосланных инвесторам. Но к вечеру цену пришлось снизить - с 4 до 3,7 гонконгских доллара за бумагу и продлить на час срок приёма заявок. К закрытию книги число участников расширилось. Подтвердили покупку пара крупных клиентов, поясняет источник, близкий к одному из участников размещения.

Онэксим» планировал продать 5% акций, рассказывали источники «Ведомостей», близкие к разным акционерам UC Rusal. Но после сообщений о возможном SPO UC Rusal решено было не пугать инвесторов, поэтом предложение было снижено, говорит источник, близкий к одному из участников размещения.

UC Rusal с лета подорожала вдвое, благодаря росту цен на алюминий, который с начала 2016 г. на Лондонской бирже металлов вырос на 24% до $1848 за 1 т. Подогревали интерес инвесторов и сообщения о том, что большую часть пакета «Онэксима» (12%) может приобрести другой крупный акционер UC Rusal – Sual Partners (15,8%) Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. Источники «Ведомостей» рассказывали, что сделка может быть закрыта в ноябре, но она затянулась. По их словам, причина среди прочего – рост капитализации алюминиевой компании и требования регулятора Гонконгской биржи. В частности, регулятор мог посчитать, что раз Sual Partners покупает только 12%, что позволяет ей не делать оферту другим акционерам UC Rusal, то продавец и покупатель могут быть признаны сторонами, действующими согласованно, а значит, оферта все-таки необходима.