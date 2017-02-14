Суд признал банкротом компанию-производителя минеральной воды «Архыз»

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал банкротом одного из ведущих российских производителей бутилированной минеральной воды «Висма» и ввел на предприятии конкурсное производство сроком на 6 месяцев, следует из материалов суда. Заявление о признании компании несостоятельной в суд подавало ООО «Гудвилл-А» в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 765,2 тыс. руб. за поставленный товар. В рамках дела суд заменил «Гудвилл-А» на его правопреемника - «Ал Транс» и в декабре 2015 г. ввел в отношении «Висмы» процедуру наблюдения.

В третью очередь кредиторов включены Сбербанк , задолженность «Висмы» перед которым составляет 963,3 млн руб. (44% от общей суммы требований) и ООО «Дельта» (правопреемник Сбербанка) - 843,3 млн руб. (39%). И банк, и компания являются залоговыми кредиторами. Как сообщалось ранее, в январе 2017 года арбитражный суд Карачаево-Черкесии отказал Сбербанку в признании банкротом генерального директора и совладельца ЗАО «Висма» Валерия Герюгова в связи с наличием кредиторской задолженности на общую сумму 1,8 млрд руб.

Согласно информации на сайте холдинга, «Висма» владеет эксклюзивным правом на добычу и розлив минеральной воды «Архыз» на территории вблизи Тебердинского биосферного заповедника в горах Карачаево-Черкесии. Компания производит минеральную и питьевую воду также под марками «Ессентуки», «Долина Нартов».

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 г. ЗАО «Висма» получило 970,5 млн руб. выручки (снижение по сравнению с 2014 г. на 2,6%) и 93,7 млн руб. чистого убытка (снижение на 14%). Гражданам России (по выписке из реестра акционеров от 21 октября 2011 г.) принадлежит 48,26% ЗАО «Висма», 46,64% владеет ООО «Торговый дом "Висма", еще 5,09% - кипрская Vismainvest Limited.