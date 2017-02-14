«Роснефть» увеличила добычу на 2,7% за счет «Башнефти»

За счет «Башнефти» «Роснефть» увеличила суточную добычу углеводородов в 2016 г. на 2,7%, следует из сообщения «Роснефти» о производственных результатах прошлого года.

«Общий объем добычи жидких углеводородов в 2016 г. вырос на 3,6% до 210,0 млн т. Исключая эффект приобретения «Башнефти», добыча жидких углеводородов выросла на 0,9% год к году», - сообщила «Роснефть».

Объем переработки «Роснефти» на российских НПЗ в IV квартале 2016 г. достиг 27,05 млн т, увеличившись в том числе за счет приобретения «Башнефти» на 25,5% по отношению к III кварталу 2016 г. Объем переработки нефти, исключая «Башнефть», вырос на 3,2% до 22,2 млн т, сообщила компания.