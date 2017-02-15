Управделами президента в апреле выведет на рынок бренд «Кремлевское качество»

Управделами президента планирует в начале апреля вывести на рынок продукцию под собственной торговой маркой «Кремлевское качество». Это «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь управления Елена Крылова. По ее словам, в том числе это будут молочные продукты и бакалея ценового сегмента «средний плюс».

«Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе "зонтичного бренда" товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях», - заявила Крылова. Потребители должны получить возможность купить первосортную продукцию по доступной цене, добавила она. Качество товаров будет проверять независимая аккредитованная лаборатория.

Проект будет решать задачи, «имеющие высокую социальную значимость», в частности поддерживать отечественных производителей, включая малый и средний бизнес, - будет создан пул добросовестных поставщиков и бренд поможет их продвижению на рынке.

О том, что молочные продукты под брендом «Кремлевское качество» появились в запущенном в тестовом режиме интернет-магазине торгового дома «Кремлевский», «Ведомости» писали в начале декабря. Сначала на сайте kremlin-product.ru/market в ассортименте появились сметана, молоко, сыры «Адыгейский» и др., но заказать их было нельзя, 2 декабря информацию с сайта убрали и появилось сообщение: «Интернет-магазин в разработке».

Представитель ТД «Кремлевский» тогда говорил, что официально торговая марка «Кремлевское качество» будет представлена в начале 2017 г. Товарный знак принадлежит ТД «Кремлевский» с 2004 г. и распространяется на несколько классов товаров и услуг – от продовольственной розницы до спичек и приготовления пищи.