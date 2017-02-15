Добыча нефти странами – участницами соглашения ОПЕК снизится на 70% от заявленного уровня – Fitch

Добыча нефти странами, входящими в сделку ОПЕК, сократится на 70% от заявленного уровня, и действие соглашения для поддержания уровня цен могут продлить. Об этом сообщил аналитик международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает агентство Reuters.

По прогнозам Fitch, волатильность цен на нефть увеличится к апрелю-маю.

«Несмотря на тот прогресс, который был достигнут в январе, мы консервативно исходим из предпосылки, что в целом по полугодию падение добычи составит около 70% от заявленного уровня», - отметил Маринченко. Кроме того, по его словам, в долгосрочной перспективе рост цен на нефть составит до $65 за баррель на фоне падения предложения нефти к 2019-2020 гг.

По данным Международного энергетического агентства, страны ОПЕК в целом соблюдают соглашение о сокращении добычи нефти. Добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 1 млн баррелей в сутки до 32,1 млн б/с.

Страны ОПЕК и еще 13 государств 30 ноября 2016 г. договорились с начала этого года сократить добычу на 1,8 млн б/с. При этом входящие в картель страны должны были сократить добычу на 1,2 млн б/с до 32,5 млн б/с. Таким образом, за первый месяц действия соглашения ОПЕК уже выполнила его на 90%.